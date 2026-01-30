«УЗ» обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям через атаки РФ

«Укрзалізниця» повідомляє про обмеження руху поїздів між Дніпром і Запоріжжям через атаки Росії на залізничну інфраструктуру і фіксацію російських безпілотників біля маршрутів курсування поїздів.

«Є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири і залізничники не постраждали», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», організовані підмінні автобусні трансфери: «пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя і №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове і Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об’їзним шляхом».

«Укрзалізниця» продовжує й посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів і відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки і стабілізації безпекової ситуації в регіоні», – йдеться в повідомленні.

Днями «Укрзалізниця» також вирішила тимчасово обмежити низку сполучень, зокрема на Харківщині через атаки РФ.

За даними прокуратури, 27 січня поблизу села Язикове на Харківщині російські війська атакували пасажирський потяг сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове», було два влучання біля поїзда, ще одне – у вагон. Виникла пожежа. Через цей удар загинули п’ятеро людей.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

Читайте також: До п’яти зросло число загиблих унаслідок удару РФ по пасажирському поїзду на Харківщині – прокуратура