У Києві й на Київщині застосовують екстрені вимкнення світла – ДТЕК

У ДТЕК повідомляють, що за командою «Укренерго» 2 лютого в Києві й на Київщині застосовують екстрені вимкнення електроенергії.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» і Міністерстві енергетики ситуацію поки що не коментували.

Тим часом, низка обленерго також повідомила про екстрені вимкнення через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак, зокрема: у Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській областях.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

Тим часом, в Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.