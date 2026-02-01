Влада: на Одещині після негоди без світла залишаються 7500 абонентів

На Одещині після негоди без електропостачання все ще залишаються 7500 абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Енергетики Одещини продовжують в посиленому режимі повертати світло після негоди. Станом на 21:00 без світла залишалися 7,5 тисяч абонентів. Роботи не зупиняються ні на хвилину і триватимуть до повного відновлення», – написав він у телеграмі.



За словами Кіпера, сьогодні на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення за графіками, але в частині Одеського району та деяких районних центрах тривають екстрені відключення без графіків – їх застосовують для запобігання перевантаження працездатного обладнання.

31 січня 18:00 обласна влада повідомляла, що без світла залишалися понад 250 тисяч клієнтів у сотнях населених пунктів.

Через складні погодні умови та обледеніння мереж, а також через перевантаження енергосистеми, пошкодженої внаслідок російських ударів, на Одещині сталися масштабні аварійні відключення електроенергії.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

Про знеструмлення повідомляли в низці регіонів України, зокрема на Одещині.

У вечірньому відеозверненні 31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.