«Укренерго»: через удари РФ по енергетиці є знеструмлення у чотирьох областях

«Укренерго» повідомляє, що внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 2 лютого є знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях.

«Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, відбуваються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – заявили в компанії.

За повідомленням, через наслідки попередніх російських обстрілів в усіх областях України сьогодні застосовують графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних вимкнень для всіх категорій споживачів. При цьому, в окремих областях застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, наголошують в «Укренерго», не наводячи переліку цих областей.

Крім того, як повідомили в компанії, через складні погодні умови (ожеледь й обмерзання ліній електропередачі) на ранок повністю або частково були знеструмлені 162 населені пункти у трьох областях – Одеській, Миколаївській і Кіровоградській.

Раніше сьогодні у ДТЕК повідомили про екстрені вимкнення електроенергії в Києві й на Київщині. Тим часом, низка обленерго також повідомила про екстрені вимкнення через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак, зокрема: у Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській областях.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

Тим часом, в Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.