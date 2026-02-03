У Харкові через удар РФ зливають теплоносій у 820 будинках – мер

Російські війська вночі 3 лютого здійснили «безпрецедентну атаку» по енергетичній інфраструктурі Харкова, через що в місті без тепла залишиться щонайменше 820 будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Обстріл Харкова триває вже понад три години. Удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі. Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз. Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них – вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ», – написав Терехов у соцмережах, зазначивши, що в місті – 20-градусний мороз.

За словами мера, у звʼязку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт незламності, де можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити гаджети.

Як повідомив Терехов, також можливі перебої в роботі міського електротранспорту, міська влада запускає додаткові автобусні маршрути.

Повітряні сили протягом ночі повідомляли про запуски російськими військами ударних дронів, а також ракет проти українських міст. Атака ще триває. У Києві внаслідок удару, за даними влади, щонайменше дві людини постраждали, наслідки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах, там пошкоджені житлові будинки, дитсадок, АЗС.

Атака відбувається на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Президент США Дональд Трамп, який намагається домогтися мирної угоди між Україною і Росією, 29 січня заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський вважає, що тиждень упродовж якого лідер РФ Володимир Путін обіцяв своєму американському колезі Дональду Трампу утриматися від ударів по українській енергетиці, розпочався в ніч проти 30 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.