Трамп очікує «хороших новин» у врегулюванні війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація може незабаром отримати «хороші новини» у зусиллях щодо припинення війни Росії проти України. Він сказав про це під час спілкування з журналістами в Білому домі 2 лютого.

«Я думаю, що ми дуже добре справляємося в питанні України і Росії… Думаю, що у нас, можливо, будуть якісь хороші новини», – сказав він.

Трамп також вкотре нагадав, що раніше попросив російського лідера Володимира Путіна не бити по Києву й інших містах України протягом тижня від невказаної дати, «і він погодився». Вперше президент США, який намагається домогтися мирної угоди між Україною і Росією, розповів про це 29 січня.

У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого. Тим часом, президент України Володимир Зеленський зазначав, що тиждень, упродовж якого лідер РФ Володимир Путін обіцяв своєму американському колезі Дональду Трампу утриматися від ударів по українській енергетиці, розпочався в ніч проти 30 січня.

2 лютого Зеленський повідомляв, що протягом доби не було цілеспрямованих російських ударів по енергетиці, однак російська армія зосереджена на ударах по логістиці.

Водночас у ніч проти 3 лютого російські військові завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. У Харкові, за даними місцевої влади, через атаку на тлі 20-градусного морозу без тепла залишаться щонайменше 820 житлових будинків.

У Києві внаслідок удару, за даними влади, щонайменше дві людини постраждали, наслідки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах, там пошкоджені житлові будинки, дитсадок, АЗС.

Повітряні сили протягом ночі повідомляли про запуски російськими військами ударних дронів, а також ракет проти українських міст. Атака ще триває. Вона відбувається на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

2 лютого після розмови з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді президент США Дональд Трамп заявив, що Індія відмовилася від закупівлі російської нафти, і це, за його словами, «допоможе припинити війну в Україні».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.