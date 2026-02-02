«Це допоможе припинити війну в Україні» – Трамп заявив, що Індія відмовиться від російської нафти

Після розмови з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді президент США Дональд Трамп заявив, що Індія відмовилася від закупівлі російської нафти.

За його словами, з Моді обговорили, серед іншого, торгівлю та припинення війни між Росією і Україною.

«Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей!» – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп також повідомив про торговельну угоду між США та Індією, яка «набирає чинності негайно», відповідно до якої Вашингтон стягуватимуть взаємний тариф, який було знижено з 25% до 18%.



«Вони також продовжать знижувати свої тарифи та нетарифні бар'єри проти США до 0. Прем'єр-міністр також зобов'язався «купувати американське» на набагато вищому рівні, на додаток до понад 500 мільярдів доларів США у вигляді американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів. Наші чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому», – додав президент США.

Днями агенція Reuters з посиланням на джерела писала, що Сполучені Штати повідомили Делі, що можуть незабаром відновити продаж Індії венесуельської нафти, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.

Індія пообіцяла скоротити закупівлі російської сирої нафти після того, як Вашингтон також підвищив тарифи, пов’язані з цією діяльністю, і Індія має намір скоротити імпорт російської нафти на кілька сотень тисяч барелів на день у найближчі місяці, повідомили джерела.

Зусилля США щодо постачання венесуельської сирої нафти до Індії відбуваються на тлі того, що Вашингтон також прагне зменшити доходи від російської нафти, яка фінансує війну в Україні.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти зі знижкою після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу. Це змінилося у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та встановлення країнами «Групою семи» ліміту ціни в 60 доларів за барель, метою якого було обмежити доходи Кремля від нафти. Індія уникає санкційної США сирої нафти з Ірану та Венесуели, але російські вантажі були дозволені та порівняно недорогі, тому закупівлі різко зросли.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі минулого тижня заявив, що Індія диверсифікує свої джерела сирої нафти, оскільки імпорт російської нафти падає.

Два джерела Reuters повідомили, що Індія готується скоротити імпорт російської нафти до рівня менше одного мільйона барелів на день найближчим часом. У січні він становив близько 1,2 мільйона барелів на добу.



