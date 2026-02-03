У ДТЕК заявили, що РФ вкотре атакувала теплоелектростанції, пошкоджене обладнання

Російські війська вночі проти 3 лютого атакували теплоелектростанції в Україні, повідомила компанія ДТЕК.

«Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року», – йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, загалом з початку повномасштабного вторгнення її ТЕС були атаковані військами РФ понад 220 разів, внаслідок цих атак 59 енергетиків станцій були поранені, четверо загинули.

У ніч проти 3 лютого російські військові завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. У Харкові, за даними місцевої влади, через атаку на тлі 20-градусного морозу без тепла залишаться щонайменше 820 житлових будинків.

У Києві внаслідок удару щонайменше три людини постраждали, наслідки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах, там пошкоджені житлові будинки, дитсадок, АЗС, повідомила влада.

Повітряні сили протягом ночі повідомляли про запуски російськими військами ударних дронів, а також ракет проти українських міст. Атака відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Президент США Дональд Трамп, який намагається домогтися мирної угоди між Україною і Росією, 29 січня заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський зазначав, що тиждень упродовж якого лідер РФ Володимир Путін обіцяв своєму американському колезі Дональду Трампу утриматися від ударів по українській енергетиці, розпочався в ніч проти 30 січня.

2 лютого Зеленський повідомляв, що протягом доби не було цілеспрямованих російських ударів по енергетиці, однак російська армія зосереджена на ударах по логістиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.