«Укренерго» повідомляє про «значну кількість» знеструмлених споживачів і пошкоджені енергооб’єкти через удар РФ

«Укренерго» повідомляє про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

«Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, наразі вже відбуваються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. Через наслідки сьогоднішнього і попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними «Укренерго», в окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, у компанії зазначили, що через складні погодні умови (ожеледь й обмерзання ліній електропередачі) на ранок повністю або частково був знеструмлені 68 населених пунктів у трьох областях – Одеській, Миколаївській і Херсонській.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару були поранені дев’ять людей, п’ять із них – у Києві (за даними ДСНС).

Повітряні сили раніше заявили, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.