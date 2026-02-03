Доступність посилання

Пошкоджені будинки та навчальний заклад: Київ після чергової атаки РФ

У ніч проти 3 лютого армія РФ вчергове атакувала Україну ракетами та безпілотниками, зауважили в Повітряних силах ЗСУ.

Постраждали п’ятеро жителів Києва, з них двоє шпиталізовані, повідомили в ДСНС.

Київська міська військова адміністрація поінформувала про наслідки російської атаки в п’яти районах столиці: Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському.

Наслідки влучання російського БПЛА в багатоповерхівку в Шевченківському районі Києва та п’ятиповерхівку – в Дніпровському – у фоторепортажі Радіо Свобода.

1 Пожежа у 22-поверхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки
2 Робота пожежників на місці влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Києві
У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 3 лютого російські війська запустили по Україні 521 повітряну ціль: 71 ракету та 450 дронів. Попередньо, українські військові знешкодили 38 ракет та 412 БПЛА
3 У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 3 лютого російські війська запустили по Україні 521 повітряну ціль: 71 ракету та 450 дронів. Попередньо, українські військові знешкодили 38 ракет та 412 БПЛА
4 Уламки російського дрона на місці атаки
5 Наслідки влучання російського БПЛА по багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва
6 Мешканці пошкодженої російським дроном багатоповерхівки на місці атаки
7 Пошкоджена російським обстрілом школа у Дніпровському районі Києва. Вчителі прибирають уламки скла після атаки
8 Пошкоджений російським обстрілом навчальний клас у школі
9 Наслідки влучання у п’ятиповерхівку у Дніпровському районі Києва. Чоловіка та жінку госпіталізували з різаними ранами тіла, повідомили у поліції Києва
10 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

