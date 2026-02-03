Пошкоджені будинки та навчальний заклад: Київ після чергової атаки РФ

У ніч проти 3 лютого армія РФ вчергове атакувала Україну ракетами та безпілотниками, зауважили в Повітряних силах ЗСУ.
Постраждали п’ятеро жителів Києва, з них двоє шпиталізовані, повідомили в ДСНС.
Київська міська військова адміністрація поінформувала про наслідки російської атаки в п’яти районах столиці: Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському.
Наслідки влучання російського БПЛА в багатоповерхівку в Шевченківському районі Києва та п’ятиповерхівку – в Дніпровському – у фоторепортажі Радіо Свобода.
