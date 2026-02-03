Зеленський: через нічну атаку РФ поранені дев’ять людей

В Україні через нічну атаку російських сил поранені щонайменше дев’ять людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина і столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок», – написав він у телеграмі.

Президент вкотре закликав міжнародну спільноту до тиску на Росію.

«Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів і що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор і ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск», – додав голова держави.

Зеленський не уточнив, де саме поранені люди внаслідок російських атак.

Тим часом, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Києві число потерпілих зросло до п’яти (раніше повідомляли про трьох), двоє з них – шпиталізовані.

Повітряні сили раніше заявили, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.