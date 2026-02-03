Удар РФ: на Вінниччині без світла залишилися 50 населених пунктів, на Одещині 50 тисяч жителів

На Вінниччині й Одещині місцева влада повідомила про знеструмлення через масовану російську атаку в ніч проти 3 лютого.

«Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Відбувається гасіння пожеж. Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання», – повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації.

Водночас в Одеській ОВА зазначили, що російські удари зафіксовані по енергетичній і цивільній інфраструктурі на півдні регіону.

«У результаті атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням. Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили раніше заявили, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

У Харкові, за даними місцевої влади, через атаку на тлі 20-градусного морозу без тепла залишаться щонайменше 820 житлових будинків.

У Києві внаслідок удару щонайменше три людини постраждали, наслідки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах, там пошкоджені житлові будинки, дитсадок, АЗС, повідомила влада.

Крім того, в Києві без теплопостачання внаслідок нічного російського удару залишилися 1170 багатоповерхових будинків, переважно в Дарницькому і Дніпровському районах. Напередодні ввечері міський голова Віталій Кличко повідомляв, що в Києві без тепла залишалося близько 80 багатоповерхівок – із тисяч, в яких опалення зникло після попередніх масованих російських атак по енергетиці України.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок атак постраждало обладнання теплоелектростанцій в Україні. «Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року», – йдеться в повідомленні. За даними ДТЕК, загалом з початку повномасштабного вторгнення її ТЕС були атаковані військами РФ понад 220 разів, внаслідок цих атак 59 енергетиків станцій були поранені, четверо загинули.

Атака відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.