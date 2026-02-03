Зал музею у підніжжі монумента «Батьківщина-мати» в Києві пошкоджений через удар РФ

У Києві внаслідок російського удару пошкоджений зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента «Батьківщина-мати», повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

«Це памʼятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21-му», – написала вона у соцмережах, додавши, що музей продовжує роботу.

За словами Бережної, на місці атаки працюють профільні служби – фахівці музею, технічні служби і поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і первинну оцінку завданих збитків, а після завершення обстеження буде відомим обсяг відновлювальних робіт.

Міністерка повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини і тисячі об’єктів культурної інфраструктури України.

«Це свідоме знищення культури й пам’яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти Росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони», – наголосила вона.

Повітряні сили раніше заявили, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.