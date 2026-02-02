Переговори в Абу-Дабі: українські представники проведуть окрему двосторонню зустріч з США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей – погодив «рамки розмови й конкретні завдання».

«Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що Київ розраховуємо на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в «забезпеченні необхідних умов для діалогу».



Секретар РНБО Рустем Умєров також повідомив, що буде двостороння зустріч з США.

«Будемо обговорювати підписання гарантій безпеки й prosperity package (пакет відновлення). Також будемо обговорювати деякі двосторонні питання», – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, потім запланована трьохстороння зустріч.

«Російська сторона буде представлена вагомо. Буде у них мандат, щоб обговорити військово-політичні питання. Після чого будемо доповідати президенту Зеленському і в середу, і в четвер», – заявив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання щодо переговорів з Росією, чи буде порушуватися питання щодо енергетичного перемир’я та території, Умєров сказав, що «ми постійно торкаємо всіх речей, які потрібні нашому населенню». Подробиць він не навів.

Днями стало відомо, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого в Абу-Дабі. Перед цим повідомлялося про можливу двосторонню зустріч України та Росії в ОАЕ 1 лютого.

31 січня спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв в Маямі мав зустріч із представниками адміністрації США: Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, міністром фінансів Скоттом Бессентом і старшим радником Білого дому Джошем Ґруюнбаумом.

Віткофф і Дмитрієв назвали переговори «продуктивними і конструктивними». Що саме обговорювали сторони, не уточнювалося.

Перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією відбулися 23-24 січня в Абу-Дабі.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.



