«Напряму від Трампа цього не чув» – Зеленський про вихід ЗСУ з Донеччини як умову гарантій США

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи відповідає дійсності те, що умовою надання безпекових гарантій із боку Сполучених Штатів є виведення підрозділів ЗСУ з тієї частини Донеччини, яку не окупувала російська армія.

«Я чув про це, в політичних колах деякі політики це порушували. Я напряму від президента Трампа цього не чув, а це його гарантії безпеки і (гарантії) Конгресу Сполучених Штатів Америки», – відповів Зеленський в інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas.

Водночас, наголосив президент України, він розуміє, що «є ціна гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки», і питання у тому, якою вона буде.

Раніше цього тижня видання Financial Times написало, що адміністрація США дала зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки може бути пов’язане зі згодою України на мирну угоду, яка передбачає відмову від Донбасу на користь Росії.

У Білому домі заперечили повідомлення FT. «Це абсолютно не так. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб’єктам брехати анонімно», – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Одне з джерел, знайомих із позицією США, наполягає, що Вашингтон «не намагається нав’язати Україні будь-які територіальні поступки».

26 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання в рамках так званої «формули Анкориджа» має важливе значення для Росії. Кремль змісту формули не розкриває.