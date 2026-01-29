Сибіга на зустрічі дипломатів ЄС: цей рік має стати «визначальним» для євроінтеграції України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга долучився до засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ 29 січня, взявши участь онлайн.

Як передає пресслужба МЗС, він поінформував європейських дипломатів про ситуацію на лінії фронту та в Україні загалом, найнагальніші та стратегічні потреби Києва та мирні зусилля.

«Ми вступили в новий рік, який може стати поворотним для майбутнього Європи. В умовах геополітичної турбулентності важливо зберігати Україну в центрі уваги», – заявив Сибіга.

Міністр подякував країнам Європи про підтримку України. Він також вказав на те, що Росії так і не вдалося досягти прориву на полі бою, а її втрати продовжують зростати. Водночас він вказав на те, що підтримка України є інвестицією у спільну безпеку Європи:

«Ми виграємо для вас час – це гірка правда. Краще зупинити Росію в Україні вже зараз».

Водночас голова МЗС закликав країни ЄС досягти «повної стратегічної автономії» у питаннях озброєння та безпеки.

Поміж інших питань, Сибіга згадав процес вступу України до Євросоюзу:

«У контексті євроінтеграційного шляху, глава МЗС зазначив, що цей рік має стати визначальним. Членство України в ЄС наблизить мир, зміцнить ЄС, дасть Україні ще одну гарантію безпеки та створить умови для економічного зростання в Європі. Це є ключовим елементом нової архітектури безпеки Європи».

За словами міністра, доля та мир Європи «сьогодні вирішуються в Україні, і за дуже високу ціну».

Голова МЗС виділив для Європи ключові можливості тиску на Росію: блокування «тіньового флоту» та ухвалення сильного 20-го пакету санкцій, в тому числі обмеження проти російської оборонної промисловості і нафтогазового сектору. Він також закликав наслідувати приклад Сполучених Штатів та запровадити санкції проти «Лукойлу» та «Роснефти».





Президент Володимир Зеленський цього тижня після розмови з канцером Австрії заявив, що Україна очікує на можливість вступу до ЄС вже у 2027 році й очікує підтримки європейських партнерів.

На слова українського президента відреагував німецький канцлер. «Вступ 1 січня 2027 року виключений. Це просто неможливо», – цитує слова Фрідріха Мерца німецьке новинне агентство dpa.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі не може гарантувати вступ України до Європейського Союзу до 2027 року, попри значний прогрес у переговорному процесі.

Раніше цього місяця агентство Reuters, британське видання Financial Times й американське Politico повідомили, що Європейська комісія готує для України план вступу до Європейського союзу за спрощеною процедурою.



