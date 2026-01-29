«Лукойл» заявила про продаж закордонних активів американському фонду Carlyle

Російська нафтова компанія «Лукойл» уклала угоду про продаж своїх закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle. – про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу компанії.

До периметру угоди не входять активи в Казахстані – вони залишаться у власності російської компанії і продовжать діяльність за поточною ліцензією.

Угоду ще має схвалити Управління контролю за іноземними активами казначейства США.

«Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Читайте також: ЄС готує 20-й пакет санкції проти Росії до четвертої річниці війни

«Лукойл» оголосив про намір продати свої закордонні активи після запровадження санкцій США в жовтні 2025 року. Компанія володіє трьома нафтопереробними заводами в Європі, частками у нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотнями роздрібних заправних станцій у всьому світі, у тому числі в США.

Спочатку про намір купити закордонні активи «Лукойлу» заявляла швейцарська компанія Gunvor, пов’язана з другом Володимира Путіна Геннадієм Тимченком. Проте вона відмовилася від своїх планів після того, як Мінфін США дав зрозуміти, що не схвалить цю угоду – принаймні до закінчення бойових дій, які веде Росія в Україні.

Після цього інтерес до активів «Лукойлу» виявили кілька компаній, зокрема, великі американські нафтові компанії Exxon Mobil і Chevron, угорська нафтогазова компанія MOL, а також колишній власник Pornhub, австрійський бізнесмен Бернд Бергмайр.