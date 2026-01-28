Spiegel: у Німеччині тривають обшуки в Deutsche Bank через відмивання грошей. Компанії можуть бути пов’язані з мільярдером Абрамовичем

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини провели обшуки у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та Берліні, повідомляє Der Spiegel. За даними джерел видання, справа пов’язана з компаніями, які належать російському мільярдеру Роману Абрамовичу. Він перебуває в списку санкцій Євросоюзу з весни 2022 року.

Розслідування проводять «щодо поки невідомих осіб та співробітників Deutsche Bank», повідомила журналістам прокуратура Франкфурта-на-Майні. Слідство вважає, що кредитна організація раніше підтримувала ділові зв’язки із закордонними компаніями, які підозрюються у використанні для відмивання грошей.

Адвокат Абрамовича заявив виданню, що його «клієнту невідомо про якісь розслідування» німецької влади.

Deutsche Bank підтвердив проведення слідчих дій у своїх приміщеннях та заявив про повну співпрацю з владою, але відмовився коментувати деталі.

У грудні 2025 року влада Великої Британії вимагала від Абрамовича передати на «будь-яку допомогу» Україні кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» в розмірі більш як два мільярди фунтів, а також 150 мільйонів фунтів відсотків, які з 2022 року заморожені на банківському рахунку його компанії Fordstam. Передача коштів у фонд допомоги Україні була однією з умов завершення угоди з продажу лондонського клубу.

Роман Абрамович після повномасштабного російського вторгнення в Україну був внесений до списку санкцій Великої Британії, де він жив, – у зв'язку з його імовірною близькістю до президента Росії Володимира Путіна. Санкції передбачали заморожування активів. Загалом суди заморозили активи бізнесмена на суму понад п’ять мільярдів фунтів.