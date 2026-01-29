Головна дипломатка ЄС відкинула ідею створення окремої європейської армії

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас відкинула ідею створення окремої європейської армії, наголосивши, що країни Європи вже мають власні збройні сили в рамках НАТО. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Каллас заявила про це 29 січня в Брюсселі перед початком засідання Рада ЄС із закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів щодо ініціативи президента України про формування європейської армії, в основі якої могла б бути українська армія.

«Кожна європейська країна має власну армію, і армії 23 країн (чренів ЄС – ред.) також є частиною структур НАТО. Тож я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію», – заявила Каллас.





Створення паралельної окремої європейської армії може ускладнити систему управління, додала вона.

«Для мене зрозуміло, що у військовій сфері має бути дуже чіткий і зрозумілий ланцюг командування, щоб у разі чогось було ясно, хто кому віддає накази. Якщо ми створимо паралельні структури, це лише розмиє картину і в кризових ситуаціях накази можуть просто «загубитися між стільцями», – сказала дипломатка.

Днями генеральний секретар НАТО Марк Рютте також висловився проти ідеї створення окремої європейської армії, заявивши, що такий крок може послабити безпеку Європи та зіграти на руку Росії.

Президент Володимир Зеленський 23 січня висловився за те, щоб українська армія чисельністю в мільйон була основою європейських об’єднаних сил. Водночас це залежить від того, чи буде бажання створити таку армію. Раніше Зеленський підтримав цю ідею, вказавши на те, що Київ пропонував це раніше.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрю Кубілюс 12 січня підтримав ідею створення Європейської Ради Безпеки на тлі загрози Росії та позиції Сполучених Штатів, які наполягають на тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за свою оборону.

Минулого року Єврокомісія представила ініціативу «Переозброєння Європи/Готовність 2030», яка передбачає збільшення витрат на оборону та важливі інвестиції в європейський оборонний промисловий комплекс. Головною причиною розробки цієї оборонної дорожньої карти головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвав загрози з боку Росії.



