Єврокомісарка з питань розширення не впевнена, що Україна до 2027 року буде членом ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі не може гарантувати вступ України до Європейського Союзу до 2027 року, попри значний прогрес у переговорному процесі.

Про це вона сказала у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС, відповідаючи на запитання журналістів щодо озвучених українським президентом термінів вступу України до 2027 року в рамках мирних переговорів.

«Це не лише його (Володимира Зеленського – ред.) бажання, це також моє бажання і бажання багатьох держав-членів. Але ми побачимо, коли саме це стане можливим», – сказала Кос.

«Я також розумію його розчарування через те, що ми не можемо рухатися швидше. Це пов’язано з процесом ухвалення рішень у Європейському Союзі – ми маємо враховувати волю всіх 27 держав-членів ЄС», – додала вона.

Водночас єврокомісарка наголосила, що Україна просувається вперед швидкими темпами. Менш ніж за рік ЄС уже провів скринінг за всіма переговорними кластерами, три з них неформально відкриті, а переговори за ними тривають. Ще три кластери, за її словами, планують опрацювати під час головування Кіпру в Раді ЄС у березні.

«Я не можу говорити про конкретні роки. Я сказала, що має бути виконаний певний рівень фундаментальних вимог. Але ми також повинні зважати на надзвичайно важливі історичні моменти. Тож ми обговорюватимемо з державами-членами, як поєднати час, потрібний для процесу вступу, з необхідністю реагувати на ситуацію», – сказала Кос.

Вона підкреслила, що реформи в Україні тривають, а сам процес вступу є спільним проєктом України і Європейського Союзу.

«Україна стане членом Європейського Союзу. Я можу це гарантувати. Європейська комісія розглядає членство України в ЄС як елемент безпеки, як політичну опору гарантій безпеки – не лише для України, а й для всієї Європи. Тож я в цьому впевнена. Жодних відхилень від європейської інтеграції України не буде», – додала єврокомісарка.

Президент Володимир Зеленський цього тижня після розмови з канцером Австрії заявив, що Україна очікує на можливість вступу до ЄС вже у 2027 році й очікує підтримки європейських партнерів.

«Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», – зазначив Зеленський.

На слова українського президента відреагував німецький канцлер. «Вступ 1 січня 2027 року виключений. Це просто неможливо», – цитує слова Фрідріха Мерца німецьке новинне агентство dpa.

Раніше цього місяця агентство Reuters, британське видання Financial Times й американське Politico повідомили, що Європейська комісія готує для України план вступу до Європейського союзу за спрощеною процедурою.

Йдеться про перегляд вимог для вступу нових країн до Європейського союзу і створення двоступеневої системи входження. При цьому в разі спрощеної процедури Київ втратить деякі права, які мають повноцінні члени блоку.

Наприклад, Україна не зможе розраховувати на всеосяжне фінансування з бюджету Євросоюзу та отримає лише обмежений доступ до європейського ринку, також у деяких ситуаціях не матиме права голосу.

Конкретні пропозиції щодо реформ будуть висунуті «в лютому чи березні», протягом цього часу план буде детально опрацьовуватися, сказала Politico комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

15 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України.

Раніше про те, що пришвидшений вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року може бути частиною мирного плану, обговорюваного між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, написало видання Financial Times.