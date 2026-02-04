«Батіг і пряник» для США – в ISW проаналізували заяви Кремля щодо угоди про ядерну зброю

Кремль продовжує докладати зусиль, щоб відвернути увагу від мирних переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого, які збігаються з закінченням терміну дії Договору про обмеження ядерної зброї Росії і США, і домогтися поступок, написав у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на зроблені 3 лютого заяви Кремля, зокрема заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

«Кремль використовує метод «батога і пряника» щодо нового договору СНО, щоб заманити і залякати США, щоби ті поступилися вимогам Росії щодо України в обмін на відновлення переговорів про ядерну зброю. Кремль, ймовірно, намагається використовувати риторику щодо нового договору СНО, щоб вплинути на майбутні американсько-українсько-російські переговори в Абу-Дабі 4 і 5 лютого – останні дні дії нового договору СНО перед його закінченням», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що Кремль аналогічно намагається використати перспективу економічних угод між США і Росією, щоб переконати Сполучені Штати поступитися вимогам Росії щодо України.

МЗС Росії 2 лютого заявило, що контакти між США й Росією щодо врегулювання в Україні є важливими, але це не єдині теми, які «заслуговують на увагу». У російському відомстві зазначили, що Росія і Сполучені Штати, як «великі держави», повинні зосередитися на створенні взаємовигідних проєктів у сферах, де їхні інтереси збігаються, таких як вуглеводні й критично важливі й рідкісноземельні корисні копалини.

3 лютого Кремль попередив про «небезпечний» момент у той час, як термін дії Договору про обмеження ядерної зброї Росії і США завершується цього тижня. «Всього за кілька днів світ опиниться в більш небезпечному становищі, ніж будь-коли раніше», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Він додав, що дві провідні ядерні держави світу «залишаться без фундаментального документа, який би обмежував і контролював ці арсенали».

Водночас російські державні ЗМІ цитували заяву заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова, який, перебуваючи в Пекіні, сказав 3 лютого, що РФ готова до нової реальності світу без обмежень контролю над ядерними озброєннями.

«Відсутність відповіді – це також відповідь», – цитує російське державне інформаційне агентство ТАСС заяву Рябкова щодо відсутності відповіді Вашингтона на російські пропозиції щодо розширення обмежень договору СНО-3.

За його словами, Москва не робитиме демаршів Вашингтону перед завершенням терміну дії договору.

5 лютого 2026 року закінчується термін дії Договору, що обмежує кількість розгорнутих російських й американських ядерних боєголовок. Це стане першим випадком за понад півстоліття, коли ядерні програми двох країн не будуть мати кількісних обмежень.

Кремль «призупинив» дію нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) у 2023 році у відповідь на військову підтримку України з боку США. Вашингтон відповів тим самим, фактично заморозивши угоду про озброєння, хоча вона офіційно залишалася чинною.



У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував дотримуватися основних умов Договору, які включають обмеження кожною країною до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Президент США Дональд Трамп тепло відреагував на публічне звернення Кремля, заявивши журналістам, що це «звучить як гарна ідея», але заклики Москви формалізувати угоду були зустрінуті мовчанням. Державний департамент США відмовився коментувати статус ядерного Договору, направивши запити Радіо Свобода до Білого дому.