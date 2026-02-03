У РФ попередили про «небезпечний» момент на тлі завершення терміну дії Договору про обмеження ядерної зброї

Кремль попереджає про «небезпечний» момент у той час, як термін дії Договору про обмеження ядерної зброї Росії і США завершується цього тижня.

«Всього за кілька днів світ опиниться в більш небезпечному становищі, ніж будь-коли раніше», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Він додав, що дві провідні ядерні держави світу «залишаться без фундаментального документа, який би обмежував і контролював ці арсенали».

Водночас російські державні ЗМІ цитують заяву заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова, який, перебуваючи в Пекіні, сказав 3 лютого, що РФ готова до нової реальності світу без обмежень контролю над ядерними озброєннями.

«Відсутність відповіді – це також відповідь», – цитує російське державне інформаційне агентство ТАСС заяву Рябкова щодо відсутності відповіді Вашингтона на російські пропозиції щодо розширення обмежень договору СНО-3.

За його словами, Москва не робитиме демаршів Вашингтону перед завершенням терміну дії договору.

Крім того, Рябков заявив, що пропозиції США щодо Ірану рівносильні ультиматумам. Він також вказав, що якщо Сполучені Штати розмістять велику кількість систем протиракетної оборони в Гренландії, то Росії доведеться вжити «компенсувальних заходів» у військовій сфері.

5 лютого 2026 року закінчується термін дії Договору, що обмежує кількість розгорнутих російських й американських ядерних боєголовок. Це стане першим випадком за понад півстоліття, коли ядерні програми двох країн не будуть мати кількісних обмежень.

Кремль «призупинив» дію нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) у 2023 році у відповідь на військову підтримку України з боку США. Вашингтон відповів тим самим, фактично заморозивши угоду про озброєння, хоча вона офіційно залишалася чинною.



У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував дотримуватися основних умов Договору, які включають обмеження кожною країною до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Президент США Дональд Трамп тепло відреагував на публічне звернення Кремля, заявивши журналістам, що це «звучить як гарна ідея», але нещодавні заклики Москви формалізувати угоду були зустрінуті мовчанням. Державний департамент США відмовився коментувати статус ядерного Договору, направивши запити Радіо Свобода до Білого дому.