Трамп каже, що угода з Гренландією «перебуває на фінальній стадії погодження»

Президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова угода щодо можливого придбання Гренландії Сполученими Штатами «перебуває на фінальній стадії погодження».

За словами Трампа під час спілкування з журналістами, переговори вже тривають, і сторони нібито «близькі до досягнення домовленостей». Він також наголосив, що ініціатива, за його твердженням, підтримується й з іншого боку.

Президент США зазначив, що «потенційна угода може стати вигідною для всіх учасників і має важливе значення з погляду національної безпеки».

Bloomberg раніше повідомляв, що рамкова угода, оголошена Трампом, передбачатиме розміщення американських ракет, права на видобуток корисних копалин, спрямовані на утримання китайських інтересів, та посилення присутності НАТО в Арктиці. Натомість Трамп дотримається обіцянки не вводити мита проти європейських країн.



Цей крок Трампа змінить десятирічну тенденцію, за якої США різко скоротили свою присутність у Гренландії після закінчення холодної війни. Американські військові скоротили кількість своїх баз на цій території з 17 до однієї, на якій перебуває близько 150 військовослужбовців і понад 300 контрактників, багато з яких є громадянами Данії або Гренландії.

Однак залишається незрозумілим, наскільки Данія і Гренландія погодяться на будь-які зміни.

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен 22 січня нагадала про суверенітет, кажучи про «червоні лінії» у контексті переговорів. Але, за її словами, Данія може обговорити зі США, як зміцнити співпрацю щодо безпеки в Арктичному регіоні.

«У нас є оборонна угода зі США. Вона у нас – від 1951 року. Ми сказали американцям рік тому, що ми можемо обговорити нашу угоду про оборону, але вона має враховувати суверенність нашої держави, звісно», –заявила Фредеріксен.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.