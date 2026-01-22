Прем’єрка Данії окреслила «червоні лінії» щодо Гренландії

Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен анонсувала обговорення двосторонніх відносин зі США «в більш традиційному, політичному, дипломатичному ключі». Про це лідерка Данії заявила, прибуваючи на екстрений саміт ЄС, скликаний задля обговорення Гренландії.

«Ви питаєте про «червоні лінії». У нас вони є. Звичайно, гадаю, всім зрозуміло, що ми є суверенною державою, і ми не можемо вести переговори з цього приводу, оскільки це частина наших базових демократичних цінностей. Але, звісно, ми можемо обговорити зі США, як зміцнити нашу спільну співпрацю щодо безпеки в Арктичному регіоні», – зазначила Фредеріксен.

Прем’єрка Данії нагадала про багаторічну співпрацю зі США й зауважила, що вона має тривати «з повагою, не погрожуючи один одному».

«У нас є оборонна угода зі США. Вона у нас – від 1951 року. Ми сказали американцям рік тому, що ми можемо обговорити нашу угоду про оборону, але вона має враховувати суверенність нашої держави, звісно», – додала Фредеріксен.

Президент США Дональд Трамп заявив ввечері 21 січня, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі, що вони «сформували рамки для майбутньої угоди щодо Гренландії». За його словами, це рішення, якщо воно буде ухвалене, «стане чудовим для США і всіх країн НАТО». Він не повідомив деталей домовленостей, але згодом ЗМІ повідомили, що Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що ці слова Трампа є «позитивним сигналом», попри те, що він не відмовився від прагнення приєднати острів до США.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.