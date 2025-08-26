Трамп заявив, що обговорював скорочення ядерних арсеналів із Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював питання ядерного роззброєння із президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, лідери мають намір підключити до діалогу Китай.

Як повідомив Трамп під час спілкування з журналістами 25 серпня, ця тема обговорювалася під час візиту Путіна на Аляску.

«У нас найбільше ядерної зброї, – сказав Трамп, – Росія на другому місці, і Китай – на третьому. Вони сильно відстають від нас, але наздоженуть вже через п’ять років».

Діалог із Путіним він назвав «хорошим», заявивши, що хорошою виявляється «кожна розмова» з президентом Росії.

Перед поїздкою до Анкориджу 14 серпня Путін заявив у виступі перед Радою безпеки Росії, що може включити питання ядерної зброї до можливої угоди щодо України, яку обговорюватимуть із Трампом.

За його словами, вихід на «домовленості у сфері контролю над стратегічними наступальними озброєннями» можливий у ході подальших переговорів із Вашингтоном.

У 2026 році закінчується дія останнього договору про контроль над ядерними озброєннями, укладений між США і Росією, СНО-ІІІ.

Угода виконується лише частково: Москва заявила, що припиняє участь у ній, після початку вторгнення в Україну.

Згідно з договором, США і Росія можуть тримати у готовому до застосування стані не більше ніж 1550 ядерних боєзарядів для кожної з країн. Загальна кількість носіїв обмежується 700. Договір не охоплює стратегічних озброєнь інших країн, у тому числі Китаю.