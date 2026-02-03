Трамп «не був здивований» через атаку РФ по Україні – Білий дім

Президент США Дональд Трамп «не був здивований» через відновлення Росією атак проти України, заявив у вівторок Білий дім.

«Я розмовляла з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція, на жаль, не була несподіванкою», – сказала журналістам речниця Білого Дому Керолайн Левітт.

«Дві країни вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще був при владі. Це почалося через слабкість Байдена. Тому президент продовжує наполягати на дипломатичному закінченні війни, тому наший спецпосланець Віткофф та Кушнер будуть в Абу-Дабі завтра», – сказала вона.

Президент США особисто наразі масований удар РФ по Україні не коментував.

Трамп неодноразово звинувачував свого попередника-демократа Джо Байдена у вторгненні Росії у 2022 році, кажучи, що Путін не розпочав би його, якби він був при владі.

З осені минулого року Трамп послив спроби завершення війни. Минулого тижня президент Трамп оголосив, що російський лідер Володимир Путін погодився призупинити атаки на Київ на тиждень під час періоду морозів.



Але Кремль заявив, що тижнева пауза фактично закінчилася в неділю.

Повітряні сили ЗСУ заявили зранку 3 лютого, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

«Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.