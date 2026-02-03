Після чергової масованої атаки РФ сенатор Грем закликав Трампа надати Україні ракети Tomahawk

Після чергової масованої атаки РФ сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа «розпочати процес надання Україні ракет Tomahawk.

«Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента Трампа розпочати процес постачання Україні ракет Tomahawk, що змінить правила гри у військовому плані. У найближчі дні та тижні ми повинні чинити більший тиск на Путіна. Будь-які переговори, які розглядаються як надмірно винагороджуючі агресію, призведуть до катастроф у всьому світі…Час має вирішальне значення», – написав він у соцмережі Х.

Грем також зазначив, що «тиск, який ми чинимо на Путіна, щоб той сідав за стіл мирних переговорів і припиняв масовані атаки на Україну, не працює», а ідея президента Трампа переслідувати нафтових клієнтів Путіна, які підтримують його військову машину, «повинна бути енергійно реалізована США та Європою».

У грудні 2025 року Ліндсі Грем заявив, що якщо Кремль відмовиться від мирної угоди президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.

Трамп час від часу натякав, що Сполучені Штати можуть надати Україні Tomahawk. У листопаді минулого року він сказав, що не розглядає можливість постачання цих ракет Києву, зазначивши, що ще може передумати.