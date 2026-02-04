Стармер у розмові з Трампом назвав «варварськими» удари РФ по Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з президентом США Дональдом Трампом 3 лютого назвав «варварськими» удари, яких минулої ночі Росія завдала по Україні.

«Жорстокі атаки Путіна на критично важливу національну інфраструктуру, включно з енергетичними системами, були особливо жахливими, коли температура впала нижче -20°C», – цитує слова прем’єра сайт британського уряду.

Перед розмовою зі Стармером Трамп спілкувався з журналістами в Білому домі і відзначив лідера РФ Володимира Путіна за те, що той «дотримав свого слова» щодо енергетичного перемир’я.

«Пауза була з неділі (тобто 25 січня – ред.) до неділі (1 лютого). Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по них минулої ночі. Він дотримав свого слова. Один тиждень – це багато... бо там дуже-дуже холодно», – сказав Трамп.

Минулого тижня Зеленський висловив думку, що тиждень, упродовж якого лідер РФ Володимир Путін обіцяв своєму американському колезі Дональду Трампу утриматися від ударів по українській енергетиці, розпочався в ніч на 30 січня.

Слова Зеленського різняться від заяви з цього приводу, поширеної раніше 30 січня у Кремлі.

«Президент (США Дональд) Трамп звернувся з особистим проханням до президента (Росії Володимира) Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від завдавання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів», – сказав речник російського лідера Дмитро Пєсков.

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста.

Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод. «І я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», – заявив Трамп.

Повітряні сили протягом ночі 3 лютого повідомляли про запуски російськими військами ударних дронів, а також ракет проти українських міст. Атака відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Повітряні сили заявили зранку 3 лютого, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.