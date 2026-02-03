Через новий удар РФ по енергетиці «робота переговорної команди буде скорегована» – Зеленський

Новий російський удар по українській енергетиці підтверджує, що Москва налаштована на продовження війни, а не на досягнення мирної угоди, заявив президент України Володимир Зеленський 3 лютого.

«Вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», – наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що «це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики».

«Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури мінус 20 за Цельсієм і нижче», – вказав президент.

Минулого тижня Зеленський висловив думку, що тиждень, упродовж якого лідер РФ Володимир Путін обіцяв своєму американському колезі Дональду Трампу утриматися від ударів по українській енергетиці, розпочався в ніч на 30 січня.

Слова Зеленського різняться від заяви з цього приводу, поширеної раніше 30 січня у Кремлі.

«Президент (США Дональд) Трамп звернувся з особистим проханням до президента (Росії Володимира) Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від завдавання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів», – сказав речник російського лідера Дмитро Пєсков.

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста.

Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод. «І я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», – заявив Трамп.

Повітряні сили протягом ночі повідомляли про запуски російськими військами ударних дронів, а також ракет проти українських міст. Атака відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Повітряні сили заявили зранку 3 лютого, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.