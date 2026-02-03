Шмигаль: відновлення Дарницької ТЕЦ займе «значний час»

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про «сильні пошкодження» Дарницької ТЕЦ, її відновлення потребуватиме «значного часу».

«Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин росії. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час», – написав він у телеграмі після засідання, на якому аналізували наслідки одного з наймасовіших ракетних ударів РФ по енергосистемі України.

Міністр енергетики повідомив, що доручив також проаналізувати «всі можливі об’єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.

За його даними, російські війська пошкодили об’єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

