Після атаки РФ Дарницька ТЕЦ призупинила роботу

Дарницька ТЕЦ (Київська ТЕЦ-4) тимчасово призупинила надання послуг, повідомила компанія «Євро-реконструкція».

«Унаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру міста надання послуг тимчасово призупинено. Наразі фахівці компанії спільно з відповідними службами проводять комплексні технічні обстеження та необхідні відновлювальні заходи», – йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що обсяг пошкоджень потребує «поетапних технологічних рішень і ретельної перевірки обладнання» перед подальшою роботою системи теплопостачання.

«Євро-реконструкція» не уточнює, коли можливе повернення теплопостачання, про подальші зміни підприємство обіцяє повідомити додатково.

КП «Євро-реконструкція» експлуатує Дарницьку ТЕЦ ( Київська ТЕЦ-4) – теплоелектроцентраль у Дніпровському районі Києва, яка постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів.

Міністр енергетики Денис Шмигаль показав генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який перебуває з візитом в Києві, одну з київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакували війська РФ.

«Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Це цивільний об'єкт. Обстріл був свідомий. Саме тоді, коли температура опустилася до –25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка», – написав він телеграмі.

Шмигаль не уточнив, яку саме ТЕЦ показали Рютте, але ймовірно Дарницьку ТЕЦ.

Повітряні сили ЗСУ заявили зранку 3 лютого, що Росія атакувала Україну понад пів тисячею ракет і дронів, є влучання на 27 локаціях, а основними напрямкам удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

«Укренерго» повідомило про «значну кількість» знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій і Одеській областях, а також пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах внаслідок масованого російського удару вночі 3 лютого.

Атака, ціллю якої, зокрема, стала енергетична інфраструктура, відбулася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

