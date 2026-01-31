Тиждень без води та каналізації: як кияни виживають без комунікацій та рятують свої будинки

У Києві сотні багатоповерхівок залишаються без опалення. Частина із цих будинків живе з холодними трубами ще від масованої атаки 9 січня. Через морози і не злиту воду в помешканнях та під'їздах почалися аварії з комунікаціями. На столичних Теремках в кількох будинках прорвало каналізаційні труби, оскільки вони не були утеплені. На нижніх поверхах фекалії почали підніматися у ванній, туалеті та кухонній раковині. А ще – розтеклися і замерзли по підлозі і навіть потекли по зовнішніх стінах будинку. Радіо Свобода поспілкувалося з мешканцями одного із будинків на вулиці Заболотного. Як живуть без опалення, електрики, каналізації та води. І як на проблеми реагує столична влада – в матеріалі.