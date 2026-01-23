Уряд: працівники аварійно-ремонтних бригад отримуватимуть доплати по 20 тисяч гривень

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати в рамках урядового пакету підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці, повідомила 23 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

«Додаткові 20 тисяч гривень до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ і «Укрзалізниці», які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів», – заявила Свириденко.

Вона уточнила, що кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року.

«Перші виплати за січень надійдуть в лютому. Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили й час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс», – додала голова уряду.

Свириденко наголосила, що «люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави».

Раніше ці доплати анонсував президент Володимир Зеленський.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня. Досі без тепла 1200 багатоповерхівок у столиці України.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.