Нацполіція повідомила про підозру Пушиліну через незаконну передачу зброї

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру ватажку збройного угруповання «ДНР» Денису Пушиліну у справі про незаконну передачу та викрадення зброї, повідомило відомство 23 січня.

За даними поліції, ці пістолети вручали «представникам вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації, ключовим колаборантам, а також співакам, акторам, блогерам та іншим публічним особам, які відкрито підтримують режим Путіна».

За даними слідчих, частина цієї зброї первинно була травматичною або пневматичною та не призначалася для бойового застосування. Ці пістолети незаконно потрапляли на територію України зі Словаччини, де перебували у легальному цивільному обігу та формально не належали до бойової вогнепальної зброї.





«Надалі представники кримінального середовища організували масові закупівлі такої зброї, її переміщення через кілька країн Європейського Союзу та незаконне ввезення в Україну. Після цього пістолети умисно переробляли шляхом несанкціонованого технічного втручання у конструкцію – із заміною та модифікацією ключових деталей і механізмів. У результаті не бойові зразки набували властивостей бойової вогнепальної зброї та ставали придатними для використання у збройному конфлікті», – йдеться в повідомленні.

Поліція встановила три групи учасників злочинної схеми: організаторів закупівель і переміщення зброї за кордоном, тих, хто здійснював незаконну переробку, а також «представників кримінального середовища», які координували дії учасників, забезпечували фінансування та передачу зброї кінцевим отримувачам.

Ще один канал надходження зброї «шляхом захоплення та викрадення» вів на тимчасово окуповані території. Поліція уточнює, що пістолети виносили з адміністративних будівель силових підрозділів і цивільних об’єктів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та інших областей:

«Йдеться, зокрема, про приміщення установ і підприємств, у тому числі банківських та поштових відділень. Надалі цю зброю також використовували як так звану «нагородну».

Читайте також: СБУ веде досудове розслідування щодо блогера за підозрою в державній зраді – пресслужба

Нацполіція проводила розслідування, зокрема, з управлінням внутрішньої безпеки Збройних сил України та міжнародними партнерами, залучивши можливості Європолу. Зокрема, робота відбувалася в координації з компетентними органами Польщі та Словаччини.

20 січня правоохоронці в рамках першого етапу масштабної операції одночасно провели 23 обшуки у Київській, Закарпатській, Волинській, Запорізькій та Рівненській областях.

«Слідством встановлено, що Денис Пушилін, виконуючи функції так званого «голови днр», організував незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, яка не належала державі-окупанту і не могла вважатися трофейною за нормами міжнародного гуманітарного права, а надалі забезпечив її передачу іншим особам під виглядом «нагород», – повідомляє Нацполіція.

Пушиліну повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі в разі обвинувального вироку.

Також триває розслідування щодо інших учасників схеми, зокрема, за статтями про незаконне поводження зі зброєю та створення й участь у злочинній організації.

У жовтні 2024 року в Офісі генерального прокурора України повідомили про підозри лідеру угруповання «ДНР» Денису Пушиліну та його підлеглим – «фахівчиням з прав дітей» Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді. Підставою, зокрема, стали викриття фільму Радіо Свобода про вивезення українських дітей з окупованих територій до Росії.



