СБУ веде досудове розслідування щодо блогера за підозрою в державній зраді – пресслужба

Слідчі Служби безпеки проводять досудове розслідування за підозрою в державній зраді щодо українського блогера. Про це повідомили на запит Радіо Свобода в пресслужбі СБУ 22 січня.

«14 січня 2026 року Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо одного із українських блогерів за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)», – інформують у спецслужбі.

Ім’я блогера наразі не вказується, але відомі обставини справи вказують на одного з авторів Youtube-каналу «Ісландія» Володимира Петрова. Раніше про таку кримінальну справу щодо нього повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

«Проти Петрова з 14 січня 2026 року відкрита кримінальна справа СБУ за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу - це державна зрада)», – зазначав Железняк у власному телеграм-каналі.

Депутат процитував деталі із, як він стверджує, документу Єдиного реєстру досудових розслідувань: «У своїх виступах Петров В.В. категорично заперечив факт вторгнення регулярних військ на територію України, вказуючи що війна є громадянською, а терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» є державними утвореннями із власними органами влади, просував ідею відмови від українських державних символів, заради «примирення», свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до лав Збройних сил України».

Минулого тижня, 16 січня, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова під час години запитань до уряду в Верховній Раді заявила, що її відомство розпочало службове розслідування щодо можливих порушень бронювання у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище». Перед тим депутат Железняк стверджував, що блогер Петров начебто є співробітником Національного військового меморіального кладовища і має бронь до 21 січня 2026 року.