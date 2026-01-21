У Бранденбурзі затримали росіянина та німця за підтримку угруповань «ДНР» та «ЛНР»

Федеральні прокурори Німеччини заявили 21 січня про арешт у федеральній землі Бранденбург громадянина Росії Сурена А. та громадянина Німеччини Фалько Х. – за підозрою в підтримці, як сказано в повідомленні, «іноземних терористичних організацій «Донецька та Луганська народні республіки».

У помешканнях підозрюваних відбуваються обшуки.

«З 2016 року Сурен А. та Фалько Г. обіймали провідні посади в об'єднанні, яке організовувало транспортування приладдя та медичного обладнання, а також безпілотників до Донбасу на користь членів ополчення «Донецької та Луганської народних республік»… Сурен А. спрямував понад 14 тисяч євро до «Донецької та Луганської народних республік». Крім того, він фінансував транспортування товарів для місцевих ополчень. Фалько Г. кілька разів їздив до Донбасу для переговорів із представниками самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік» та приймав замовлення на доставку. Він також регулярно брав участь у розподілі товарів на місці», – інформують прокурори.

22 січня обвинувачених доставлять до слідчого судді Федерального суду, який видасть ордери на арешт та обере запобіжний захід.

«Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» – це проросійські угруповання, які навесні 2014 року заявили про контроль над частинами Донецької та Луганської областей з метою відокремлення від України та вступали в інтенсивні бої з українськими військовими. Наприкінці 2022 року вони були інтегровані до командної структури російських збройних сил.