Влада пояснила ситуацію з обмеженням постачання гарячої води у Києві

Київська міська державна адміністрація пояснила ситуацію з обмеженням постачання гарячої води.



Як повідомляє пресслужба КМДА, наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води.

«Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як у частині житлового фонду Деснянського району», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада наголошує, що обмеження гарячої води відбувається не у всіх будинках, а лише тих, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

КМДА називає це «вимушеним і тимчасовим кроком», який необхідний для ліквідації наслідків російських атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський 27 січня за підсумками наради з урядовцями повідомив, що у Києві без опалення після російських ударів досі залишаються 926 багатоповерхівок – у кількох районах на лівому березі столиці України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні повідомляли про понад 1200 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



