Єврокомісія анонсувала надання допомоги Україні та Молдові на 153 мільйонів євро

Європейська комісія оголосила про надання надзвичайної допомоги Україні та Молдові, яка приймає біженців, на суму 153 мільйонів євро.

Як повідомляє пресслужба комісії, ЄС виділяє 145 млн євро гуманітарної допомоги Україні для надання захисту, житла, їжі, грошової допомоги, психосоціальної підтримки та доступу до води та медичних послуг. Ще 8 млн євро будуть виділені Молдові для підтримки українських біженців.

«Щоденні жертви серед цивільного населення, широкомасштабне руйнування інфраструктури та масове переміщення населення ще більше посилюють величезні гуманітарні потреби. Внаслідок триваючих атак Росії на енергетичну інфраструктуру України мільйони людей у країні зазнають впливу морозів», – йдеться у повідомленні.

Водночас поряд із виділенням гуманітарної допомоги ЄС посилив надзвичайну енергетичну допомогу – цього тижня було доставлено 447 електрогенераторів на суму 3,7 млн євро для відновлення електропостачання лікарень, притулків та інших критично важливих служб. Також розгортається ще 500 генераторів, щоб допомогти підтримувати функціонування основних служб.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні ввечері міський голова Віталій Кличко повідомляв про 639 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.



