«Важлива заява» – Зеленський привітав слова Трампа про гарантування безпеки України на тиждень холодів

Президент України Володимир Зеленський привітав заяву американського лідера Дональда Трампа «щодо можливості гарантування безпеки Києва та інших міст України в цей екстремальний зимовий період».

«Електропостачання – це основа життя. Ми цінуємо зусилля наших партнерів, які допомагають нам захищати життя. Дякуємо, президенте Трамп! Наші команди обговорювали це в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ми очікуємо виконання домовленостей. Кроки з деескалації сприяють реальному прогресу в припиненні війни», – написав глава української держави в мережі Х увечері 29 січня.

Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп повідомив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень не атакувати українські міста.



Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод.



«І я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», – заявив Трамп.

Російська сторона про такі домовленості не повідомляла.

В Україні 1-3 лютого очікується сильні морози, але, як повідомляють у ДСНС, вже з 4-5 лютого буде їхнє поступове послаблення.

На тлі попередньої хвилі сильного похолодання Росія вкотре атакувала об’єкти української енергоінфраструктури. В Україні діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. За даними місцевої влади, в Києві на ранок 29 січня без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхівок – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка має інформацію, що Росія готується до нового удару.