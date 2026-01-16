Три чверті українців вважають, що «Україна здатна продовжувати опір» агресії РФ – опитування

Більшість українців (77%) поділяють погляд, що «Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний опір». Більш песимістичну оцінку, згідно з якою «Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний» – 12%. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 16 січня за підсумками опитування, проведеного з 9 до 14 січня 2026 року.

Результати цього опитування також свідчать, що понад дві третини українців (69%) вважають, що Росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид. «Загалом 83% вважають, що цілі Росії є більш масштабними, а не просто контроль над усім Донбасом», – вказують соціологи.

За підсумками одного з попередніх опитувань, також проведених КМІС наприкінці 2025 року, більшість українців – 63% – готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, а лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі.

За цим опитуванням, російський план лишається категорично неприйнятним для 75% українців. Лише 17% українців готові на російську версію миру (стільки ж було раніше).

Умовний план Росії передбачає, що, серед іншого, Україна виводить війська з частини Донеччини, яку зараз контролює, і офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них, Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя.

Частина Донбасу перебуває під контролем українських військових. На фронті тривають запеклі бої.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість помічник російського президента Юрій Ушаков, коментуючи цю заяву, заявив, що «весь Донбас – російський».