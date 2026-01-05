КМІС: зростає кількість респондентів, які підтримують проведення виборів у разі припинення вогню

Лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню, зростає кількість респондентів, які підтримують проведення виборів у разі припинення вогню. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненого 5 січня.



За даними соціологів, у разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки 23% підтримують проведення виборів (є тенденція до зростання показника – протягом року з березня до грудня показник зріс з 9% до 23%).



Більшість – 59% (у вересні – 63%) – продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни, йдеться в опитуванні.

У КМІС також опитали респондентів щодо довіри президенту Володимиру Зеленському – 59% довіряють, 35% – не довіряють. Серед тих, хто довіряє Зеленському переважна більшість виступає за проведення виборів лише після остаточної мирної угоди, лише 3-4% вважають, що вибори треба проводити прямо зараз, навіть до завершення бойових дій.

Серед же тих, хто серед тих, хто «зовсім» не довіряє Зеленському, 28% наполягають на виборах найближчим часом навіть до завершення війни, а 34% – після перемир’я з гарантіями безпеки, 34 % – після остаточної мирної угоди.

Упродовж 26 листопада-29 грудня 2025 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) був опитаний 1001 респондент.

На початку грудня в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, вкотре заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Пізніше Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



