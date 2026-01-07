Опитування: більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США

Більшість українців (55%) вважають, що Європа серйозно допомагає Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах, 33% – вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з дослідженням, якщо у випадку Європи за останні декілька місяців є відносна стабільність, то у випадку США продовжується низхідна тенденція.

«Порівняно із початком жовтня 2025 року з 52% до 59% стало більше тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок Росії. Натомість з 38% до 28% стало менше тих, хто, навпаки, продовжує вважати США надійним союзником. При цьому нинішні показники хоча й погіршилися, але протягом 2025 року був період, коли сприйняття політики США було гіршим (найгірші показники були у березні 2025 року)», – йдеться в повідомленні.

Щодо довіри ЄС, США і НАТО, то, як кажуть автори опитування, Євросоюзу довіряють 48%, не довіряють – 26% (у грудні 2024 року було 46% і 19%). Решта 25% відповіли «важко сказати напевно» (у грудні 2024 року було 35%).

«Водночас значно нижчі показники довіри до США і до НАТО, які до того ж демонструють суттєву низхідну динаміку за рік. Так, США довіряють 18% (зниження з 41% у грудні 2024 року), не довіряють – 52% (ріст з 24% у грудні 2024 року). Решта 30% не змогли визначитися із своєю думкою. (Водночас нагадаємо наші результати за травень 2025 року: якщо запитувати про звичайних американців, то 90% українців добре ставляться до них.) У випадку НАТО 30% довіряють організації (зниження з 43% у грудні 2024 року), а 43% не довіряють (ріст з 25%). Решта 27% не змогли визначитися», – заявляють у КМІС.

Опитування провели впродовж 26 листопада-29 грудня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) був опитаний 1001 респондентів.

Результати дослідження оприлюднили на тлі продовження переговорів із метою завершення війни Росії проти України. Так, 6 січня в Парижі завершилася зустріч «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

Крім того, за підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також окремо підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил у разі укладення мирної угоди. Стармер пояснив, що документ «прокладає шлях до правових рамок, у яких британські, французькі та інші партнерські війська можуть діяти на українській території».