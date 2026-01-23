ДСНС: через російські обстріли працівники двох шахт у Кривому Розі були заблокованими під землею

Працівники двох шахт у Кривому Розі були заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів міста, їх вже підняли на поверхню, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, 22 січня внаслідок атаки БпЛА була знеструмлена одна з шахт міста: гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м

Гірничорятувальники вирішили виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки. Повідомляється, що у супроводі співробітників ДСНС працівники шахти подолали майже 7 кілометрів підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 годин.

Після опівночі внаслідок ще одного знеструмлення зупинилася інша шахта, в якій перебували 92 працівники. Так гірничорятувальники працювали вже за відпрацьованою схемою: гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті – рятувальна операція тривала 4 години, додали у ДСНС.

22 січня російські військові балістикою завдали удару по Кривому Рогу. Як повідомила місцева влада, постраждали 12 людей, серед них є четверо дітей. За даними ОВА, пізніше російська армія вдарила також безпілотниками по Кривому Рогу та району – виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.