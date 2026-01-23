«Укренерго»: у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії

У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє компанія «Укренерго».

Це зумовлено складною ситуацією в енергосистемі через російські обстріли.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, додають в «Укренерго».

Читайте також: Шмигаль заявив про «найважчий день» для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня. За даними місцевої влади, на ранок 23 січня без тепла залишаються 1940 багатоповерхівок. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина – в Голосіївському й Солом’янському районах.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.