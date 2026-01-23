Доступність посилання

Новини | Суспільство

Удар по авто на Харківщині: ще одна жінка померла від поранень – ОВА

Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару на Харківщині, березень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару на Харківщині, березень 2025 року

Кількість загиблих внаслідок російського удару по автомобілю на поблизу Прудянки на Харківщині зросла до трьох, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, ще одна жінка померла від отриманих травм внаслідок удару ворожого БпЛА поблизу с. Прудянка. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалої», – заявив він.

Перед тим голова області повідомляв, що кількість поранених внаслідок удару зросла до чотирьох жінок.

Раніше стало відомо, що російська армія атакувала безпілотниками цивільний автомобіль поблизу села Прудянка Харківського району. Спершу було відомо про двох загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


