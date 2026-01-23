Удар по авто на Харківщині: ще одна жінка померла від поранень – ОВА

Кількість загиблих внаслідок російського удару по автомобілю на поблизу Прудянки на Харківщині зросла до трьох, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На жаль, ще одна жінка померла від отриманих травм внаслідок удару ворожого БпЛА поблизу с. Прудянка. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалої», – заявив він.

Перед тим голова області повідомляв, що кількість поранених внаслідок удару зросла до чотирьох жінок.

Раніше стало відомо, що російська армія атакувала безпілотниками цивільний автомобіль поблизу села Прудянка Харківського району. Спершу було відомо про двох загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



