Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ОВА: російські військові атакували цивільне авто на Харківщині, двоє людей загинули

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Армія Росії обстріляла з безпілотника цивільний автомобіль поблизу села Прудянка Харківського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 23 січня.

«В результаті ворожого удару двоє людей загинули, ще троє – отримали травми різного ступеня важкості», – заявив він.

Очільник регіону додав, що поранених госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

Читайте також: ДСНС: через російські обстріли працівники двох шахт у Кривому Розі були заблокованими під землею

За даними обласної влади, протягом попередньої доби внаслідок обстрілів РФ на Харківщині постраждали п’ятеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG