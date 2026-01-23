ОВА: російські військові атакували цивільне авто на Харківщині, двоє людей загинули

Армія Росії обстріляла з безпілотника цивільний автомобіль поблизу села Прудянка Харківського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 23 січня.

«В результаті ворожого удару двоє людей загинули, ще троє – отримали травми різного ступеня важкості», – заявив він.

Очільник регіону додав, що поранених госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

За даними обласної влади, протягом попередньої доби внаслідок обстрілів РФ на Харківщині постраждали п’ятеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



