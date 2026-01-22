Оперативний резерв РФ «зазнав відчутних втрат», але ситуація складна – Сирський про Покровськ і Мирноград

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня повідомив про роботу у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

Він, зокрема, заслухав доповіді командирів, оцінку оперативної обстановки, стан і дії українських підрозділів. За словами Сирського, командування напрацювало подальші кроки для посилення оборонних спроможностей.

«Війна динамічно змінюється: постійно зростає роль БПЛА, фортифікацій та належної підготовки військовослужбовців. Тож ми маємо на всіх рівнях оперативно адаптувати підходи до ведення бойових дій. На цьому вкотре зосередив увагу командирів», – повідомив Сирський у своїх соцмережах.

За даними головнокомандувача, Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську та Мирнограді – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти:

«Задіяний оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною. Наші воїни ефективно нищать загарбників, демонструють злагоджену командну роботу та високий рівень професіоналізму під час виконання бойових завдань у вкрай складних умовах».

Росія офіційно не озвучує свої втрати на війні проти України.

Напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Сирський повідомляв 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння: армія РФ підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



