Федоров: мета – мінус 50 тисяч російських солдатів на місяць. Як Силам оборони цього досягти?

Україна поставила перед собою стратегічну мету вбивати 50 тисяч російських солдатів на місяць. Про це під час спілкування з журналістами заявив новий міністр оборони Михайло Федоров.

«Минулого місяця вбили 35 тисяч – усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч – побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні», – сказав він.

Також Федоров зазначив, що президент Володимир Зеленський поставив перед ним завдання побудувати систему, яка зупинить Росію в небі і на землі, а також посилити асиметричні та кіберудари по агресору і його економіці.

«Зробити ціну війни для росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою», – уточнив він.

Грудень минулого року, згідно із заявою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкодили «приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки Росія призвала за місяць».

«Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу За різними оцінками, Москва щомісяця поповнює російські збройні сили на 25-30 тисяч солдатів.. У це число входять тільки підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів більші», – заявив він.

Угруповання агресора в Україні, за даними Сирського, зараз становить приблизно 711 тисяч – і не зростає.

Втрати Росії у великій війні проти України За оцінками російського видання «Медиазона» та російської служби ВВС, загальні втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення станом на кінець грудня становлять понад 156 тисяч людей – це ті, чию загибель вдалося зафіксувати поіменно із відкритих джерел. Самі автори дослідження вважають більш вірогідною іншу цифру – приблизно у 220 тисяч, отриману як оцінка надлишкової смертності серед російських чоловіків на основі реєстру спадкових справ.



Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.



Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані українського Генштабу про російські втрати на війні. Відомство вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.



Станом на 9 січня 2026 року, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 216 930 своїх військових.



Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

