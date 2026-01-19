Сирський: противник підтягує резерви до Покровська

Cитуація на Покровському напрямку залишається складною, у районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння – щоденно тут відбувається близько пів сотні боїв, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який побував з робочим візитом на цій ділянці фронту.

За його словами, противник намагається нарощувати тиск – підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Сирський наголошує, що за таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку.

«За підсумками доповідей визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку. Основний акцент – на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління», – написав він у телеграмі.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки українських воїнів, зокрема безпілотною складовою.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.