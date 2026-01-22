Генштаб: від початку доби було 123 боєзіткнення, близько половини – на Покровському напрямку

На фронті від початку доби 22 січня відбулося 123 бойові зіткнення, близько половини з них – на Покровському напрямку, повідомив станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 56 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне і в бік Новопавлівки. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку було 20 російських атак.

Бойові зіткнення також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. За його словами, армія РФ намагається нарощувати тиск – підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Увечері 21 січня угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, армія РФ «зазнає значних втрат».